انطلاق جلسات وورش عمل المؤتمر الوطنى للشباب فى الشيخ زويد ورفح.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم فعاليات جلسات وورش عمل المؤتمر الوطني للشباب بمدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء وذلك في إطار التحضير لمؤتمر الشباب الذي سيتم عقده في قاعة مؤتمرات جامعة سيناء.

استقبل رؤساء مدينة الشيخ زويد ورفح والجهاز التنفيذي المعاون لهم اللجنة المنظمة والمحاضرين، وذلك بمدينة الشيخ زويد.

وتبادل الشباب الحوار الفعال وعرض لكافة المشكلات الموجوده داخل المدن والمناقشة في آليات حلولها وذلك في إطار الاهتمام بجعل الشباب شركاء في كافة القضايا المجتمعية لأنهم المستقبل الذي يبني به الوطن.



ورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب



ورش العمل