اليوم السابع
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انطلاق جلسات وورش عمل المؤتمر الوطنى للشباب فى الشيخ زويد ورفح.. صور

الإثنين، 26 أغسطس 2024 06:03 م
انطلاق جلسات وورش عمل المؤتمر الوطنى للشباب فى الشيخ زويد ورفح.. صور جانب من عمل الورش
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت اليوم فعاليات جلسات وورش عمل المؤتمر الوطني للشباب بمدينتي الشيخ زويد ورفح  بشمال سيناء وذلك في إطار التحضير لمؤتمر الشباب الذي سيتم عقده في قاعة مؤتمرات جامعة سيناء.

استقبل رؤساء مدينة الشيخ زويد ورفح والجهاز التنفيذي المعاون لهم اللجنة المنظمة والمحاضرين، وذلك بمدينة الشيخ زويد.

وتبادل الشباب الحوار الفعال وعرض لكافة المشكلات الموجوده داخل المدن والمناقشة في آليات حلولها وذلك في إطار الاهتمام بجعل الشباب شركاء في كافة القضايا المجتمعية لأنهم المستقبل الذي يبني به الوطن.

ورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب (2)
ورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب

 

ورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب (3)
ورش العمل

 

ورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب (1)
جانب من ورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب

 







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رفح




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