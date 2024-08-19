محافظ شمال سيناء يفتتح ملاعب جديدة في الشيخ زويد لتطوير الرياضة ودعم الشباب

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، ملاعب خماسية جديدة فى مركزى شباب قبر عمير والخروبة بمدينة الشيخ زويد.

جاءت هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الملاعب الرياضية فى جميع مدن المحافظة، بهدف توفير بيئة مناسبة تشجع شباب المدينة على ممارسة الأنشطة الرياضية.

شهد الافتتاح حضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ورموز برلمانية ومجتمعية، وتأتى هذه المبادرة كجزء من الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ فى مدينة الشيخ زويد.

وأكد اللواء مجاور على أهمية التعاون المستمر بين محافظة شمال سيناء ووزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية هو عنصر أساسى لتمكين الشباب من تفريغ طاقاتهم بصورة إيجابية، وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم الرياضية.

من جانبه، أوضح إيهاب حسن عبد الوهاب مديرية الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ مشاريع إنشائية وتطويرية تهدف إلى تحديث مرافق الشباب والرياضة فى المحافظة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى ختام الفعالية، شهد المحافظ مباراة رياضية بين فريقين من الشباب، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من الملاعب فى القرى المجاورة بهدف تنمية المواهب الرياضية ودعم الأنشطة الشبابية.