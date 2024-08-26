الطريقة الرفاعية تحذر أتباعها بالفصل حال استخدام آلات حادة أو ثعابين بالاحتفالات

كتب لؤى على

أصدرت مشيخة عموم الطريقة الرفاعية، بيانا إلي جميع منتسبي الطريقة من النواب والخلفاء والمريدين والمحبين في ربوع مصر بحظر استخدام الآلات الحادة مثل (الدبوس والسيف وكل ما شابه ذلك) والزواحف (مثل الحياء والحرباء والثعبان...الخ ) أثناء محافل الطريقة ومواكبها وموالدها ومجالسها وكل المناسبات المنسوبة للطريقة الرفاعية.

كما شدد شيخ الطريقة الشيخ طارق ياسين الرفاعي والقائمين علي الأمور التنفيذية والتنسيقية أنه من خالف هذا البيان اعتبارآ من ساعته وتاريخه سيعرض نفسه لأقصي عقوبة رادعة تنص عليها اللوائح الداخلية وتصل العقوبة إلي العزل والطرد من تعداد الطرق الصوفية نهائيا.

وتابع البيان: هذا إلي جانب الإجراء والمسائلة القانونية من الجهات المختصة، لاسيما أن مثل تلك الأفعال والمخالفات قد تم التنبيه عليها لأكثر من مرة، حيث إنها تخالف منهج الطريقة في الالتزام والانضباط وتعد هذه الأفعال الشاردة مخالفة للشريعة في قواعدها نحو ضبط السلوك والأخلاق.. مضيفا: "نكرر مرة أخري أنه سيتم أكثر من إجراء تجاه المخالفين لتعليمات الطريقة فوجب علينا التنبيه والتحذير، كما ندعو كل أبناء الطريقة بنشر هذا البيان، والحفاظ علي قوام طريقتنا الرائدة داعيين المولى الإخلاص والقبول، وأن ندخل الفرح والسرور علي قلب نبينا الرسول والله ولي التوفيق".