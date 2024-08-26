الزراعة: الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم ووصول الأسمدة للفلاحين

كتب سمير حسنى

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يهتمان بصورة كبيرة للغاية بالفلاح، إذ أصبح للقطاع الزراعي الأولوية في العديد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن متابعة توفير الدعم للمزارع تعد أحد أهم الإجراءات التي تحرص عليها الدولة، ويبذل وزير الزراعة جهدا كبيرا في هذا الإطار سواء من خلال توفير الأسمدة أو متابعة توافر الميكنة أو الارشاد الزراعي أو كل ما له شأن في خدمة الفلاح ومساعدته على زيادة إنتاجه.

أضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي مصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ملف الأسمدة يعد أحد اهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الزراعة، إذ سبق وأطلقت منظومة لمتابعة ومراقبة منظومة تداول الأسمدة من أجل ضمان وصول شكارة السماد للمزارع المستحق والحقيقي.

وتابع، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل دعم وصول الأسمدة للمزارعين، وتتحمل تلك التكلفة بشكل كبير، مشيرا إلى أن عملية توافر السماد ومتابعتها ومتابعة إنتاجها من المصانع كانت محور اهتمام وزارة الزراعة.