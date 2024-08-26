اليوم السابع
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الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية في الجوازات

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:59 ص
الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية في الجوازات تسهيلات لكبار السن_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.







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