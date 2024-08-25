وكالة الفضاء المصرية تستضيف مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط"

كتب محمود راغب

تستعد وكالة الفضاء المصرية لانطلاق فعاليات مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة"، الذي يُعقد كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024. يُعد المؤتمر خطوة حاسمة في مسيرة مصر نحو تعزيز مشاركتها في مجال الفضاء واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.

يُعقد المؤتمر في 2 سبتمبر 2024 في مدينة العلمين، حيث يستضيف مجموعة من الوفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك برامج فضائية قائمة وناشئة. سيتناول المؤتمر أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مجتمع الفضاء في المنطقة، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من رؤساء وكالات الفضاء والمديرين التنفيذيين إلى ممثلي المنظمات الحكومية الدولية.

ويتزامن المؤتمر مع الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها الأنشطة الفضائية في إفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يُتوقع أن يشهد نموًا مستمرًا. وفي هذا السياق، تؤكد وكالة الفضاء المصرية التزامها الراسخ بتطوير البنية التحتية الفضائية الوطنية من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يساهم في تحقيق تطلعات مصر الوطنية وتلبية احتياجات البرامج الفضائية الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما سيشهد المعرض، الذي سيُعقد في مطار العلمين الدولي من 3 إلى 5 سبتمبر، "منطقة الفضاء" المخصصة، التي ستتمحور حول جناح وكالة الفضاء المصرية، وعليه تدعو وكالة الفضاء المصرية جميع المهتمين والمشاركين في الصناعة الفضائية إلى زيارة "منطقة الفضاء" والمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يمثل فرصة استثنائية للتعاون وبناء الشراكات في مجال الفضاء.

كما تستضيف وكالة الفضاء المصرية الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي عقب الافتتاح الرسمي للمعرض المصاحب لمعرض مصر الدولي للطيران وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس وذلك بصفتها الحالية المتمثلة في رئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي خلال هذه المرحلة. يعكس هذا الاجتماع التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء، بما يسهم في تحقيق نهضة وريادة المنطقة العربية في هذا المجال الحيوي.

تأتي هذه الاستضافة في إطار رؤية المجموعة العربية للتعاون الفضائي التي تسعى إلى بناء وكالات فضاء عربية وبرامج فضائية مستدامة، ودعم القدرات الفضائية لأعضاء المجموعة، بالإضافة إلى تحفيز البحث والتطوير لتحقيق التنمية الفضائية المستدامة في المنطقة العربية.

وتسعى وكالة الفضاء المصرية من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، والمساهمة في نشر ثقافة الفضاء بين المجتمعات العربية.

كما سيتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز حضور المجموعة العربية في المحافل والمؤتمرات العالمية، وتنسيق المواقف العربية في الشؤون الفضائية الدولية.

وأكدت وكالة الفضاء المصرية على أهمية تفعيل الشراكات وتنظيم التعاون بين أعضاء المجموعة والهيئات الدولية المماثلة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، التي تتضمن تمهيد الطريق لتأسيس تعاون فضائي تحت مظلة الجامعة العربية، وتشجيع البحوث والدراسات ذات الصلة بالفضاء.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص مصر والمجموعة العربية للتعاون الفضائي على تحقيق حضور فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وتعزيز المشاركات في المحافل العالمية، مما يدعم مساعي المجموعة نحو تحقيق تنمية فضائية مستدامة للمنطقة العربية.