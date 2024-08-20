اليوم السابع
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قرار جمهورى بتجديد تعيين شريف صدقى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء لمدة عام

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 01:31 م
قرار جمهورى بتجديد تعيين شريف صدقى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء لمدة عام الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 346 لسنة 2024 بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد صدقي رئيسا تنفيذيًا لـ وكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارا من أمس الاثنين.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .







قرار جمهورى

وكالة الفضاء المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الدكتور شريف محمد صلاح الدين




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