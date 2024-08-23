رئيس وكالة الفضاء المصرية لـ أ ش أ: إنشاء شركة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية

(أ ش أ)

كشف الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن تفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية.

وأكد صدقي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن تلك الإنجازات تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والتي تعد محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية .

وبالنسبة لتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، قال الدكتور شريف صدقي إنه يجري حاليا استكمال إجراءات تأسيس تلك الشركة والمقرر الإنتهاء منها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة،وذلك في إطار استراتيجية الوكالة لتعزيز قدرات مصر في مجال تصنيع مكونات الأقمار الصناعية.

وأضاف أن الشركة تستهدف توطين تكنولوجيا تصميم وتطوير وتصنيع المكونات والأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية داخل مصر، مما يعزز من القدرة الصناعية الدقيقة للوكالة.موضحا أن هذا التوجه يعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا الفضائية، ويساهم في دعم الأمن القومي والتكنولوجيا السيادية.

وبشأن إنشاء شركة لتسويق منتجات وكالة الفضاء المصرية، أكد الدكتور شريف صدقي أن تأسيس هذه الشركة يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات والمنتجات التي توفرها وكالة الفضاء المصرية، خاصة وأن دور الشركة أساسي في تلبية احتياجات السوق المصري من الصور الفضائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يسهم في دعم المشروعات التنموية للدولة، مثل التخطيط العمراني ومتابعة المشروعات القومية والزراعية.

وسلط صدقي الضوء على توفير الشركة العملة الأجنبية من خلال تقديم خدمات تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بإطلاق وكالة الفضاء المصرية منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، أكد الدكتور شريف صدقي جاهزية تلك المنصة الإلكترونية التي طورتها الوكالة للعمل الفوري، حيث تم تصميمها بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى الصور الفضائية وشرائها بسهولة.موضحا أن المنصة ستقدم خدماتها للعديد من الجهات المستفيدة مثل المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والجهات البحثية.

وأضاف أن هذه المنصة تعد أداة حيوية تدعم التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث، بفضل دقتها العالية وسهولة الوصول إليها، كما أن الأسعار التنافسية التي تقدمها تجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الجهات التي تسعى إلى الحصول على بيانات فضائية دقيقة لدعم مشروعاتها التنموية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور شريف صدقي رئيسا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس الجاري.

