وزير العمل يعلن صرف مستحقات 68 عاملا بإحدى شركات الخدمات المتكاملة

كتبت آية دعبس

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مستحقات عمال،انتهت فترة عملهم في أحد الشركات، والكائنة بالمنطقة الصناعية في كوم أبو راضي الواسطي بمحافظة بني سويف، وإستلامهم كافة مستحقاتهم المالية، بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة.

وبحسب معلومات الإدارة العامة لعلاقات العمل، التابعة للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، كان 68 عاملًا من إحدى الشركات، قد تقدموا بمذكرة إلى مكتب العمل المختص بطلبات التسوية الودية، ثم جرى عقد اجتماع بمقر الوزارة، بين ممثلي الإدارة والعمال، حيث نجحت جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، في تلك المفاوضة الجماعية، التي أسفرت عن صرف كافة المستحقات .

وتوجه العمال بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على تلك الجهود ،والتواصل من أجل الحقوق المشروعة للعمال.



