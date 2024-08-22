وزارة العمل توفر 1000 فرصة عمل لفتيات الإسكندرية والبحيرة

كتبت آية دعبس

دعا وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، الباحثات عن عمل من فتيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة، إلى التقديم على 1000 فرصة عمل، بأحد شركات الملابس الجاهزة، بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد ساعات من جولة وزير العمل في المنطقة الاستثمارية أمس.

وأوضح الوزير، أنه من سيتم الإعلان عن توفير 2500 فرصة عمل في شهر مارس 2025 المقبل، داخل الشركات بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، مع التأكيد على استعداد الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها، على احتياجات هذه المصانع من عمالة ماهرة ومدربة.

وبحسب بيان صحفى، فإنه بالتنسيق بين الوزارة ،وأحد الشركات للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، يحق لفتيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة، من سن 18 وحتى 40 سنة، التقديم على هذه الوظائف أسبوعيا من يوم السبت، المقبل الموافق 24-8-2024، وحتى الخميس، وذلك من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة مساء، داخل مبني الشركة، رقم 8 بالمنطقة الحرة، وذلك أسبوعيا حتى استيفاء العدد المطلوب.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة، هي: سيرة ذاتية، وصورة من البطاقة الشخصية، مع التأكيد على التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه سيتم تحرير عقود عمل للمتقدمات من ذوي الخبرة، بينما تدريب وتأهيل ممن ليس لديهم خبرة، في دورات تدريبية لمدة شهرين، بمكأفات رمزية، ثم تعينهم فور الانتهاء من العملية التدريبية.

وكان الوزير جبران قد تفقد أمس الأربعاء مجموعة من شركات المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسكندرية، واستمع من الإدارات، والعمال عن سير العملية الإنتاجية، وبيئة العمل، واتفق على أهمية توفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.