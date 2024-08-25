وزير التموين: دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية

كتب مدحت وهبة

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، و الدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع لبحث سبل وآليات التعاون المشتركة، بين الوزارة والشعبة والبورصة السلعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة.

أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة العمل على زيادة المعروض من الذهب بالأسواق للعمل على ضبط الأسعار، مشيراً إلى أهمية سلعة الذهب، واعتبارها كذلك مخزن للقيمة وأشاد الوزير بالتعاون الكبير بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتنسيق التام بينهم لضبط أسواق الذهب، مشيرًا الى إن مصلحة الدمغة والموازين بصدد دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية.

ومن جانبه قدم المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التهنئة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على ثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية، متمنياً له التوفيق، وتعهد باستمرار أوجه التعاون مع الوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، مشيراً الى التعاون مع الوزارة حالياً والاستعداد لتنظيم معرض الذهب الدولي "نبيو 2024" في نسخته الرابعة والمقرر إقامته بنهاية العام الجاري،

و أوضح ميلاد مجالات التعاون الحالية لتطبيق منظومة تكويد الذهب الجديدة والدمغ بالليزر والتي تهدف لضبط أسواق الذهب، لما لهذه المنظومة من أهمية كبيرة في تطوير مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومن جهته ايضاً قدم الدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع التهنئة للدكتور شريف فاروق على تولي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً على تنفيذ خطة لتطوير آليات التداول وإحداث نقلة نوعية في كميات السلع المتداولة بالبورصة السلعية ، موضحاً تخطيط إدارة البورصة لطرح سلع جديدة على منصة البورصة السلعية المصرية خلال العام الحالي.