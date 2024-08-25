وزير التموين يبحث مع سفيرة الإمارات الاستثمار في مشروعات الصوامع والتخزين

كتب مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور شريف فاروق على عمق وقوة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موضحاً أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين فى مختلف المجالات، فى مجال الصوامع والتخزين، والمستودعات الاستراتيجية العملاقة، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، ومنافذ تجارة التجزئة المختلفة متوقعا مزيداً من التعاون المستمر مع المستثمرين الإماراتيين.

وفى ذات السياق، أشاد وزير التموين بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية فى مختلف المجالات خلال الفترة الماضية فى ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين وتقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيع نطاق عملها، كما أوضح السيد الدكتور وزير التموين أن السوق المصرية واعدة للاستثمار فى مختلف المجالات وهى السوق الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبى بالتهنئة للدكتور شريف فاروق بمنصبه الجديد، وأشادت سفيرة الإمارات بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال التنمية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، وإلى اهتمام بلادها بالاستثمار فى المشروعات التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الامن الغذائي، مشيدة بحجم التعاون الكبير فى الوقت الحالي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.