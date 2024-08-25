وزير الأوقاف يكرم عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع.. صور

كتب لؤى على

كرَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عددًا من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكرَّم وزير الأوقاف كلًّا من :

الشيخ منصور الرفاعي محمد عبيد وكيل وزارة الأوقاف سابقًا.

تقوى مجدي محمد علي عيسوي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

المُكرسة مارجريت فكري كامل قراقوص مُكرسة بمطرانية المعادي للأقباط الأرثوذكس.

الراهبة هدى كرم عبد المسيح حنا راهبة بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

الدكتورة عفاف السيد زيدان العميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

الشيخ علاء الزقم إمام مسجد الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا.

وضيفة شرف المؤتمر: سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.