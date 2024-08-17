انطلاق اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، يرافقه طارق سعد وكيل المديرية ، والأستاذ هيثم بدران مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، بتفقد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا .

يأتى ذلك بتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتقام الاختبارات على مدار 6 أيام، والتى تبدأ من اليوم السبت الموافق 2024/8/17، وتستمر حتي الخميس الموافق 2024/8/22 .

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات حوالي 2371 طالب وطالبة، علي مستوي المحافظة، يؤدون اختباراتهم بخمس مقارات أساسية وهي " مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، مركز اختبارات الرخصة الدولية بشبين الكوم، مدرسة مصر الحرة، مدرسة شبين الكوم المتميزة، مدرسة محمد عادل شبل بالباجور " .

وتقام الاختبارات تحت إشراف اعضاء مركز التطوير التكنولوجى سواء بالمديرية أو الإدارات التعليمية، وأكد الفولي ضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لاختباراتهم، وتذليل أى عقبات تواجههم ، وسيتم ظهور نتيجة هذه الاختبارات على رابط وزارة التربية والتعليم .