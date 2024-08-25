ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة و28 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة.. بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34395 طن تشمل: 240 طن أسمنت و 1200 طن مولاس و 6178 طن جبس معبأ و 4000 طن فلوسبار و 1000 طن يوريا و 2950 طن صويا و 5665 طن رمل زجاجى و 13162 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67012 طن تشمل : 8800 طن سكر و 28498 طن قمح و 12291 طن خردة و 7715 طن حديد و 3708 طن ابلاكاش و 6000 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 686 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3663 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87527 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 136313 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5585 حركة.