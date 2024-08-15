رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 91986 طنًا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22140 طن تشمل: 4250 طن ذرة و 5538 طن رمل و 1350 طن سماد و 4500 طن أسمنت و 2750 طن مولاس و 3752 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31188 طن تشمل : 279 طن بازلاء و 8717 طن قمح و 6050 طن سكر و 1564 طن خشب زان و 9014 طن حديد و 24 طن جرارات و معدات و 5540 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 80 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 24 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 826 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91986 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110658 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5143 حركة .