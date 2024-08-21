ميناء دمياط يستقبل سفينة تحمل 63000 طن من القمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALMOLOUK ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20712 طن تشمل: 4210 طن أسمنت و 3395 طن كلينكر و 810 طن يوريا و 2200 طن علف بنجر و 100 طن رمل و 9997 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35979 طن تشمل : 881 طن خشب زان و 5789 طن حديد و 22960 طن ذرة و 501 طن ابلاكاش و 4250 طن فلوسبار و 5129 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1598 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 320 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 100 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 590 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68569 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182215 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1240 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4304 حركة .