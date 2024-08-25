موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لــصرف معاشات سبتمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

على جانب آخر تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث بدأت الوزارة في إضافة أسر جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لعدد 73 ألف أسرة في شهر يوليو الماضي ثم 50 ألف أسرة جديدة خلال أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية كما تحرص الوزارة على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لكبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة .