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التضامن تستأنف صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:00 ص
التضامن تستأنف صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف المعاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.


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