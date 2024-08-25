مزاد علنى لبيع محلات تجارية ووحدات مهنية وإدارية بمدينة دمياط الجديدة

دمياط - معتز الشربيني

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح بيع بالمزاد العلني لـ 15 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين 14 إلى 37) مترًا مربعًا، وكذا طرح عدد (4) وحدات مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين (50 إلى 55) مترا مربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بجلسة المزاد العلنى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر.

أوضح رئيس الجهاز،أن الطرح العلني يأتى بالشروط الآتية، تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، نظير سداد مبلغ (299) جنيهًا لكل محل أو وحدة، تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر القادم، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز المدينة.

أضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للشروط المالية، يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (50 ألف جنيه) لكل محل، و(25 ألف جنيه) لكل وحدةمهنية أو إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.

أشار رئيس الجهاز، أنه يجرى إستكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،للمحلات والوحدات الإدارية والمهنية.

تابع رئيس الجهاز، أنه يجرى إستكمال سداد "نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء" من الفيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،ويتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

ولفت إلى أنه، بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره 90% للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية،ويخضع المزاد للقانون رقم (182) لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ).

ونوه رئيس الجهاز، أن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطنى المدينة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.