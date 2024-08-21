تعرف على أهم القرارات الخدمية لمجلس أمناء جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

شهدت القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فعاليات الجلسة السابعة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية( 2025/2024)، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالإضافة إلى وكيلى المجلس، و الأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة.



حيث تناول الإجتماع مناقشة موضوعات عدة، جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تساهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة،إستهل رئيس المجلس الإجتماع بالترحيب بالحضور ، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم إنتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال ، أبرزها ملفات التعليم والصحة والخدمات المقدمة لذوى الهمم وأسرهم ، التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

فى مجال الصحة:-



وافق مجلس الأمناء على تقديم دعم من حساب المجلس،لزوم توفير سجل بيئي وقياسات بيئية للمراكز الطبية الحكومية العاملة بالمدينة، وذلك حفاظا على العاملين والمترددين على تلك المراكز الطبية، الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وعقب لقاءه مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أثناء إجتماعه مع الإتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، قد تمكن من الحصول على موافقة وزير الصحة والسكان، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ومديرية الصحة بدمياط، لعلاج غير القادرين من أبناء مدينة دمياط الجديدة بالمراكزالطبيةالتابعة لمديرية الصحة، على نفقة مجلس أمناء المدينة، على أن يستفيد من هذا البروتوكول، الأفراد المثبت محل الإقامة لهم ببطاقة الرقم القومي مدينة دمياط الجديدة، وذلك بعد عمل بحث للحالة بواسطة لجنة مشتركة من مجلس الأمناء وإدارة التضامن الإجتماعى بالمدينة، لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، عقب ذلك يحصل المستحق على بطاقة صادرة من مجلس الأمناء، للعلاج بالمراكز الطبية الحكومية بمدينة دمياط الجديدة،على نفقة مجلس الأمناء، علما وأن الدكتور رئيس مجلس الأمناء، قد سبق وحصل على موافقة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء زيارته الأخيرة لمدينة دمياط الجديدة، على توقيع هذا البروتوكول.

التربية والتعليم:-



وفي إطار التجهيز والإستعداد لإستقبال العام الدراسي الجديد(2025/2024) بشكل يليق بسكان المدينة، وحيث إعتاد المجلس على دعم الإدارة والمدارس الحكومية العاملة بالمدينة، بعدد 2 من عمال النظافة لكل مرحلة تعليمية بكل مدرسة ،ونظرًا للمجهود المبذول من تلك العمالة، وافق المجلس على زيادة حافز الإثابة الشهري المقرر لكل عامل من حساب مجلس الأمناء، تحفيزا لهم لمواجهة الأعباء المعيشية، كما وافق المجلس أيضا على إعتماد الدعم السنوى لشراء مستلزمات وأدوات نظافة ومنظفات ومطهرات،لتوزيعها على المدارس طبقا للمتبع كل عام.

فى سياق متصل، زف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بشرى سارة لسكان المدينة، بإنخفاض كثافة الفصول لتصل إلى 42 طالب في الفصل الواحد،وعدم وجود فترة مسائية بأى مدرسة بالمدينة، لتوفير بيئة تعليمية حقيقية.

من جانبهم أشادا رئيس المجلس ورئيس الجهاز، بالطفرة الحقيقية، التي شهدتها العملية التعليمية بمحافظة دمياط بصفة عامة، ومدينة دمياط الجديدة بصفة خاصة،منذ تولى وكيل الوزارة مهام عمله،متمنيين دوام التوفيق والسداد خلال العام الدراسي الجديد.

أضاف رئيس الجهاز، أن دور الجهاز مستمر في المساهمة في دعم العملية التعليمية بالمدينة، وذلك بتنفيذ عدد من المدارس بمدينة دمياط الجديدة، موضحا أن هناك قطع أراض لبناء مدارس جديدةضمن خطة الجهاز، وبالتنسيق بين وزارتى الإسكان والتربية والتعليم، لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة.

فى مجال الخدمات الأمنية والمرورية:-



أشاد الرائد محمد حوطة مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة، بالدعم اللا محدود، وجهود مجلس الأمناء والجهاز ،في دعم العملية الأمنية بالمدينة، مؤكدا أن وجود منظومة كاميرات المراقبة،ساهمت بشكل كبير في الحد من الجرائم، وساعدت فى تسهيل الوصول للخارجين عن القانون.



وفي السياق ذاته، أضاف الرائد أحمد بليغ العناني رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة، أنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة بالمدينة، أسفرت عن ضبط عدد40 دراجة نارية، وعدد 12 توك توك،بخلاف السيارات الملاكى التى تحدث ضوضاء وأصوات مزعجة.



وفي سياق متصل، وافق المجلس على تشكيل لجنة مصغرة، لمقابلة الدكتور محافظ دمياط، ورئيس هيئة ميناء دمياط، لعرض مشكلة مرور سيارات النقل الثقيل، الخارجة من ميناء دمياط، التى تسببت في إهلاك طريق دمياط-دمياط الجديدة، رغم قيام جهاز المدينة برفع كفاءة وتطوير الطريق مرات عديدة،



كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الأمناء والجهاز بالتنسيق والتعاون مع قسم شرطة ووحدة المرور، لمراجعة خطوط سير السيرفيس وأجرة التاكسي، وإقتراح تنفيذ مظلات إنتظار من حساب مجلس الأمناء، حسب إحتياجات المدينة.

الشباب والرياضة:-



وافق مجلس الأمناء، على مقترح بإقامة وتنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية، بين سكان المدينة، على ملاعب الشاطىء الخاص بالمجلس "لابلاج "،لتكون نواة لبطولة سنوية بإسم دمياط الجديدة، وتشارك فيها فرق من مدن أخرى تابعة للهيئة، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة، كما وافق المجلس على رصد مكافأت وجوائز مادية وعينية للفائزين والمميزين بالبطولة.



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والإهتمام والعنايةبالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى، ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات إجتماعية بين الشباب،

من جانبهم، تقدم ممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، بالشكر والتقدير، لما يبذله المجلس والجهاز، من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفي ختام الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء الأمناء،الشكر والتقدير لرئيس الجهاز، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، على التعاون المثمر والبناء، لتنفيذ الخطة التنموية بمدينة دمياط الجديدة.