محافظ كفر الشيخ يعلن استئناف العمل بمشروع الصرف الصحي في قرية الخادمية

كفر الشيخ-محمد سليمان

‏أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، استئناف أعمال تنفيذ خط طرد مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ، حتى محطة معالجة سيدي غازي، ضمن مشروع الصرف الصحي بالخادمية الجزء الشرقي، بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80٪، وذلك بعد توقف العمل بالمشروع دام لعدة أشهر، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

‏كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، طبقًا للجدول الزمني المحدد والمواصفات المطلوبة، وتذليل معوقات تنفيذ المشروعات لصالح التوسع في تغطية خدمة الصرف الصحي لأهالينا في محافظة كفر الشيخ.