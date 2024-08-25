رئيس جهاز تحسين الأراضى يتابع تطهير المساقى لضمان وصول المياه لنهايات الترع

كتبت أسماء نصار

قام الدكتور هانى درويش رئيس جهاز تحسين الأراضى في وزارة الزراعة بزيارة الى محافظة كفر الشيخ حيث تفقد المعدات والورش والمخازن وكيفية استغلال جميع المعدات والأدوات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة تعود بالنفع العام على المزارعين وعلى الهيئة درويش ووجه بتذليل العقبات من أجل ذلك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجميع قيادات الوزارة المعنية بالاسراع في تطهير المراوى والمساقى التابعة للوزارة حتى تتكامل مع الجهود مع وزارة الموارد المائية والري في هذا الشان لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع.

وقام بجولة ميدانية لتفقد بعض أعمال التطهير حيث قام بزيارة لموقع العمل بمركز الحامول وتفقد عمل الحفار كوبلكو 135 بمصرف طابا الجديدة وكذا تفقد العمل فى التطهير بالحفار دوسان بناحيه قريى 5 مركز الحامول.



وأشاد رئيس جهاز تحسين الأراضى، بالعاملين على الحفارات وطالبهم بمزيد من الجهد ومواصله العمل من أجل تحقيق أعلى المستهدفات.



وقال درويش، إن معدات جهاز تحسين منتشرة على مستوى الجمهورية لتلبية طلبات المواطنين ومحطات البحوث والاراضي التابعة للوزارة سواء في الحرث وتسوية الاراضى بالليزر وتجهيزها للزراعة أو تطهير المساقى والمراوى وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن .

وأشار درويش، إلى أن جهاز تحسين الاراضى يوفر ايضا معدات الميكنة الحديثة مؤكدا ان استخدام المكينة في الزراعة يسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض التكاليف.



