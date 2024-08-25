فوز شربين بالمركز الثانى على الجمهورية بخماسى كرة القدم لدورى حياة كريمة

الدقهلية - سارة الباز

فاز فريق مركز شباب الضهرية التابع لإدارة شباب شربين بالمركز الثاني في اللقاء الختامي لخماسي كرة القدم لدوري حياة كريمة، وحصل على جائزة قدرها 10000 جنيه، تحت شعار "مونديال حياة كريمة"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية"، والذي تم تنفيذه بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

جاء الفوز واللقاء الختامي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية"، حيث أقيمت فعاليات اللقاء الختامي للنسخة الأولى من مونديال "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم، بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2024.

هذا وقد شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فعاليات اللقاء الختامي للمشروع القومي للياقة البدنية، ومونديال "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

يشارك في مونديال "حياة كريمة" 18 محافظة بإجمالي 200 مشاركا، حيث تم تصعيد محافظات الشرقية، الدقهلية، البحيرة، والإسكندرية إلى المربع الذهبي، ويهدف مشروع "مونديال حياة كريمة" إلى تفعيل المبادرة الرئاسية على أرض الواقع من خلال إتاحة الفرصة للشباب في قرى حياة كريمة لممارسة الأنشطة الرياضية، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة رياضية بناءة خلال فصل الصيف.

جدير بالذكر أن مشروع مونديال "حياة كريمة" يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب في قرى "حياة كريمة" لممارسة الأنشطة الرياضية، حيث أقيمت الفعاليات الختامية في المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة ما بين 8 ، وحتى 10 أغسطس 2024، والذي شارك فيه شباب من 18 محافظة مختلفة، بإجمالي 200 مشاركا بنظام المجموعات، وكانت المرحلة التمهيدية للمونديال قد شملت 20 محافظة، بإجمالي 5200 مشاركا، وذلك خلال الفترة ما بين 1 نوفمبر 2023 ، وحتى 30 أبريل.



يأتي مونديال حياة كريمة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الرياضة، والكابتن أسعد هيبة، مدير إدارة البرامج، والكابتن محمد القناوي، مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن محمد الضبع، منسق الدوري، وإشراف السيد البدوي، مدير إدارة شباب شربين، والكابتن حامد العشري، رئيس قسم الرياضة، والكابتن مجدي الشناوي، مسئول النشاط الرياضي بمركز شباب الضهرية.