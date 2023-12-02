الشباب والرياضة بالغربية تطلق دورى حياة كريمة للشباب فى الخماسية بزفتى

الغربية مصطفى عادل

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" مونديال حياة كريمة بمراكز شباب زفتي، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربيه"الاداره العامة للرياضة" وتشمل فعاليات خماسي كرة القدم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة، وشويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.

وتقام فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب (( خماسي قدم )) من 18 : 25 سنة، حيث أقيمت المجموعة الثالثة المباراة بين فريقى ميت المخلص × شبراملس وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم.

يذكر أن دوري حياة كريمة، يقام ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة، والتى من شأنها خلق حراك قوى داخل تلك القرى، لاستثمار طاقات الشباب والنشء، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضه إلي كافة قرى الجمهورية.