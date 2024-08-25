اليوم السابع
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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات

الأحد، 25 أغسطس 2024 04:42 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات.

وكان رئيس الوزراء قد شدد خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم كل في محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا في السياق نفسه أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.







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الحكومة

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