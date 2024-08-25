رئيس الوزراء يستعرض الحلول المقترحة للتعامل مع مشاكل التلوث بأحد المصارف

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم؛ لاستعراض الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلات التلوث بأحد المصارف القريبة من مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف التوصل إلى حل جذري فيما يتعلق بمشكلة التلوث بأحد المصارف المتواجدة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، حيث ورد إلينا بعض الشكاوى من السكان من وجود رائحة نفاذة بمدينة المنصورة الجديدة، ناتجة عن هذا المصرف، مؤكداً العمل على سرعة حل هذه المشكلة، وذلك في ضوء اكتمال المرحلة الأولي من مدينة المنصورة الجديدة، والعمل جار للانتهاء من المرحلة الثانية، وزيادة نسبة القاطنين من المواطنين بالمدينة.



وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع أوضح وزير الإسكان تعرض أحد المصارف بمحافظة الدقهلية لمشكلة تلوث مستحدثة نتج عنها انبعاث روائح نفاذة، وذلك بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، وأنه قام بالتنسيق مع وزارتي الري والبيئة، بشأن وضع عدد من الحلول المقترحة للقضاء على هذا التلوث بشكل فوريّ، على أن تقوم الوزارات والجهات المعنية بمراجعة مصادر المياه الملوثة، لتخفيف الأثر البيئي السلبي، مع ضرورة التشديد على المنشآت الصناعية بمنع صرف مياه غير مطابقة للمواصفات على المصرف.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التوصيات والمقترحات والحلول العاجلة للتعامل مع هذه المشكلة، ومن بين هذه الحلول، إنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك قبل الصرف على مصرف قلابشو، بحيث تتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي، هذا إلى جانب تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة منظومة رفع المياه بالمنطقة، وكذا العمل على توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف الماكينات بتصرف 13م3/ث.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، بضرورة العمل على الفور لإيقاف مصدر تلوث المصرف، الذي تسبب في انبعاث هذه الروائح منذ عدة أشهر، مع ضرورة البدء في وضع حل جذري لهذه المشكلة؛ بإنشاء محطة صرف صناعيّ جديدة، وخلافه، على أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ هذه المحطة؛ حتى نعمل على تنمية هذه المدينة وفق الخطط الموضوعة لذلك.