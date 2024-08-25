رئيس الوزراء يُتابع مشروعات شركة "سكاتك" النرويجية فى مصر

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بشأن متابعة مشروعات شركة "سكاتك" النرويجية لإنتاج الطاقة المتجددة والوقود الأخضر في مصر، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي لشركة "سكاتك"، وعددٍ من المسؤولين المعنيين.

وأوضح رئيس الوزراء، في البداية، أن الهدف الرئيسى من ذلك الاجتماع يتمثل في متابعة المشروعات الخاصة بشركة "سكاتك" التي تمتلك عدة مشروعات مشتركة في مصر.

واستعرض محمد عامر، في إطار ذلك، أنشطة شركة "سكاتك" في مصر، موضحًا، في بداية حديثه، أن الشركة تُسهم في تنفيذ رؤية مصر بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر.

ولفت المدير العام الإقليمي للشركة إلى أن "سكاتك" تكتسب حصتها في سوق الطاقة العالمية نتيجة قدراتها وأسعارها التنافسية واستقطابها فريقا من المسئولين العالميين المتخصصين لتنفيذ مشروعاتها.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرّق إلى موقف بعض المشروعات التي من شأنها تعزيز جاهزية مصر لإنتاج الوقود الأخضر بأنواعه؛ للاستهلاك المحلي، وكذا التصدير إلى الدول الأخرى ومن بينها دول القارة الأوروبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مشروعات الشركة تأتي، حسبما أكد الاجتماع، تنفيذًا للأهداف والأولويات الوطنية بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الطاقة والبيئة، والوصول لنسبة 42% من مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030.