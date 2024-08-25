توصيات من وزارة الزراعة لمزارعى الزيتون فى شهر أغسطس

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس .

و يعتبر شهر أغسطس فترة حرجة في دورة حياة محصول القطن، حيث يشهد النبات مراحل حاسمة كالتزهير والتكوين النهائي للكبسولات. لذلك، يتطلب هذا الشهر عناية خاصة من المزارع لضمان الحصول على محصول وفير وعالي الجودة.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- إحكام الري خلال هذه الفترة.

2-في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف يفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.

3- عدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.

4- يراعى أن تكون آخر رية ( الفطام ) عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 – 20%.