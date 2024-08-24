معهد القطن: التوسع فى زراعة القطن لـ 750 ألف فدان فى 2030

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الرسمى لـ معهد بحوث القطن عن خطة وزارة الزراعة للتوسع فى زراعة القطن، والتي تسعى من خلالها لمضاعفة المساحات المنزرعة بـ "محصول القطن" لتصل إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2030، والحصول على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبي التوجهات التصنيعية التي تتبناها الدولة.

أضاف عمارة أنه تم البدء في عمليات الجني وموسم الجني في الوجه القبلي فى محافظة بنى سويف وانه جاري الاستعدادات لموسم التسويق الجديد وفتح الحلقات لاستقبال الاقطان والانتهاء من الخطوات التنفيذية لموسم تسويق القطن 2024/2025 والذي من المتوقع فيه الحصول علي حوالي 2 مليون قنطار قطن زهر .

أوضح عمارة أن هناك طفرة كبيرة تم تحقيقها على مستوى معدلات إنتاجية الأصناف، وتطوير السلالات، موضحًا أننا حافظنا على نفس المعدلات التي كان يتم تحقيقها قديمًا رغم تراجع إجمالي المساحة المنزرعة، بسبب عمليات التوسع الرأسية التي يتم اتباعها.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من عمليات نقاوة النباتات الغريبة والطرز المخالفة في حقول الاكثار بالوجه البحري واصبحت جميع مساحات التقاوي علي اعلي درجة من النقاوة الوراثية ومماثلة تماما للصفات القياسية لكل صنف وجاري الاستعداد لعمليات التفتيش الحقلي واعتماد مساحات الاكثار وان معهد بحوث القطن يقوم حاليا علي زيادة مساحات المزارع المعاونة وذلك من اجل زيادة كميات تقاوي الأساس ومعدل التغطية لإنتاج كميات أكبر من التقاوي تكفي لزراعة كافة المساحات، وتقليل مدة تداول السلالة في السوق حفاظا على اصناف وسلالات القطن.