تصل 45 درجة ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

كتب محمود راغب - بتول عصام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد 25 أغسطس 2024 إلى الجمعة 30 أغسطس 2024، وذلك تزامنا مع الأجواء الصيفية الحارة التى تشهدها البلاد على أغلب أنحاء الجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:



الأحد 25 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

الإثنين 26 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الثلاثاء 27 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

الأربعاء 28 أغسطس:



القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.

الخميس 29 أغسطس:



القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

الجمعة 30 أغسطس:



القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.



