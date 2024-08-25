المدن الجامعية بجامعة عين شمس تفتح باب التقديم للسكن للطلاب الجدد

كتب محمود راغب

قررت المدينة الجامعية بـ جامعة عين شمس فتح باب التقديم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد ، وذلك من خلال موقع الزهراء للتسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد ، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

وأكدت المدينة أنه على كل طالب الدخول على الرابط التالي http://stservices.asu.edu.eg لعمل الاستقصاء النفسي، حيث لن يتم النظر في اي طلب الا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي,

وحددت المدن الجامعة رابط التقدم للتسكين:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

ووضعت المدن الجامعية بجامعة عين شمس ، تعليمات هامة عند التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدن الجامعية:

-التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح طبقا للأوراق الرسمية وترك خانة "كود الطالب فارغة.

-يجب اختيار الجامعة والنوع ذكر أنثى لتظهر أنواع السكن.

وعن أنواع السكن تشمل:

-السكن العادي.

-السكن المميز بمميزات إضافية وتكلفة فعلية تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

-السكن الفندقي الغرفة ملحق بها حمام وتكلفة إضافية عن السكن المميز.

وكان قد فتح باب التسجيل للطلاب القدامى يوم السبت 10 أغسطس ويستمر حتى 22 أغسطس، وأما لطلاب الشهادات المعادلة وطلاب الفصل الدراسي الصيفي والطلاب الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلتين السابقتين فيفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.