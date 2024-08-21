المدن الجامعية بجامعة عين شمس: غدا آخر موعد للتقدم للسكن للطلاب القدامى

كتب محمود راغب

تواصل المدن الجامعية بـ جامعة عين شمس، فتح المرحلة الأولى للتسكين بالمدن الجامعة، للطلاب القدامى، وذلك على موقع الزهراء حتى يوم غدا الخميس الموافق 22 أغسطس.

وأكدت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه على جميع الطلاب مراجعة شروط الإقامة بالمدن على موقع الزهراء للمدن الجامعية، وعلى جميع الطلاب التأكد من اختيار نوع السكن الذي يناسبه وتنطبق عليه شروطه.

وناشدت المدن الجامعية بجامعة عين شمس الراغبين فى التقدم للسكن من خلال رابط التقدم للتسكين

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

كما ناشدت المدن الجامعية كل طالب الدخول على الرابط التالي لعمل الاستقصاء النفسي حيث لن يتم النظر في أي طلب الا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي

http://stservices.asu.edu.eg

ووضعت المدن الجامعية عدد من التعليمات الهامة عند التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدن الجامعية، لافته إلى أن الطلاب القدامى هم طلاب الفرق الأعلى ما بعد الفرقة الأولى أو الاعدادية.

ومن بين التعليمات ضرورة التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح طبقا للأوراق الرسمية وترك خانة "كود الطالب فارغة، ويجب اختيار الجامعة والنوع ذكر أنثى) لتظهر أنواع السكن

أنواع السكن بالمدن الجامعية تشمل :

. السكن العادي

. السكن المميز بمميزات إضافية وتكلفة فعلية تتجاوز خمسة آلاف جنيه

. السكن الفندقي الغرفة ملحق بها حمام وتكلفة إضافية عن السكن المميز.