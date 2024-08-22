المدن الجامعية بعين شمس تغلق اليوم باب التقدم للسكن أمام الطلاب القدامى

كتب محمود راغب

تغلق المدن الجامعية بجامعة عين شمس، المرحلة الأولى للتسكين بالمدن الجامعة للطلاب القدامى، وذلك على موقع الزهراء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس.

وأكدت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه على جميع الطلاب مراجعة شروط الإقامة بالمدن على موقع الزهراء للمدن الجامعية، وعلى جميع الطلاب التأكد من اختيار نوع السكن الذي يناسبه وتنطبق عليه شروطه.

وناشدت المدن الجامعية بـ جامعة عين شمس الراغبين فى السكن التقدم من خلال الرابط التالى:

كما ناشدت المدن الجامعية كل طالب الدخول على الرابط التالي http://stservices.asu.edu.eg لعمل الاستقصاء النفسي، حيث لن يتم النظر في أي طلب إلا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي.

ووضعت المدن الجامعية عدد من التعليمات الهامة عند التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدن الجامعية، لافتة إلى أن الطلاب القدامى هم طلاب الفرق الأعلى ما بعد الفرقة الأولى أو الإعدادية.

ومن بين التعليمات ضرورة التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح طبقا للأوراق الرسمية وترك خانة "كود الطالب" فارغة، ويجب اختيار الجامعة والنوع ذكر أو أنثى لتظهر أنواع السكن.

أنواع السكن بالمدن الجامعية تشمل:

. السكن العادي.

. السكن المميز بمميزات إضافية وتكلفة فعلية تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

. السكن الفندقي الغرفة ملحق بها حمام وتكلفة إضافية عن السكن المميز.