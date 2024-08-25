الرعاية الصحية بأسوان تتابع تراخيص الأشعة واحتياجات المستشفيات

أسوان- صلاح المسن

ترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهى اليومى لجميع منشآت الهيئة الصحية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع متابعة توافر احتياجات المستشفيات الجارى انضمامها لهيئة الرعاية الصحية متمثلة فى مستشفى دراو ومستشفى كوم أمبو.

كما ناقش الاجتماع متابعة تراخيص الأشعة بالمنشآت الصحية، وتأتى هذه الاجتماعات اليومية فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل مستمر وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبى احتياجات المواطنين فى أسوان.

وتفقد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان سير العمل بوحدة طب أسرة المالكى بنصر النوبة" وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وقام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة المالكى التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة، اطلع الدكتور أشرف حماد، على سير الخدمات الطبية بالوحدة وأداء العاملين فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وخلال الزيارة تفقد أقسام المعامل، والصيدلية وغرفة الطوارئ، حيث اطمئن على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة للتعامل مع الحالات المترددة على الوحدة.