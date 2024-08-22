زيادة نوبتجيات قسم الغسيل الكلوي بأسوان التخصصي

أسوان- صلاح المسن

وجه الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان بزيادة نوبتجيات قسم الغسيل الكلوي بمستشفي أسوان التخصصي التابعة للهيئة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بالمستشفى، وتفقد الدكتور أشرف حماد ، قسم الطوارئ بمستشفي أسوان التخصصي وتابع تلقي المنتفعين للخدمات الطبية ، كما تفقد أقسام العناية والأشعة ، بالإضافة لقسم الغسيل الكلوي.

وخلال الجولة وجه الدكتور أشرف حماد ، مسؤلي مستشفي أسوان التخصصي بالعمل على زيادة نوبتجيات قسم الغسيل الكلوي من أجل تسهيل الخدمة على المرضى المترددين على القسم.

كما قام مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان يتفقد سير العمل بوحدة طب أسرة الجُزيرة بمدينة أسوان.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

حيث قام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة الجُزيرة التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة، اطلع الدكتور أشرف حماد ، على سير الخدمات الطبية بالوحدة وأداء العاملين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة .

وخلال الزيارة تفقد قسم الصيدلية ، وغرفة الطوارئ حيث اطمئن على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على وحدة طب أسرة الجُزيرة .



كما ترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة الصحية بالمحافظة.

تناول الاجتماع متابعة تشغيل قسطرة القلب بمستشفى النيل التخصصي ، بالإضافة لمتابعة خطة تدريب منسقي رضاء المنتفعين على المعايير ، واستكمال القوى البشرية لمستشفى النيل التخصصي .

ووجه مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان خلال الاجتماع على تسريع إجراءات استكمال تراخيص الأشعة بالمنشأت .

وتأتي هذه الاجتماعات اليومية في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل مستمر وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين في أسوان.