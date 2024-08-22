البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس السيسى لبناء كنائس بالمدن الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حرصه على وجود بيوت عبادة فى المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه لدى افتتاح الرئيس لمدينة العبور الجديدة عام 2018 استفسر الرئيس من المسؤولين عن وجود كنيسة فيها من عدمه، وبعدها بدأت إجراءات الترخيص لها، وبدأ إنشائها في يوليو عام 2021 عقب انتهاء الإجراءات وصدور الترخيص النهائي لها.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس في حي المجد، بالعبور الجديدة، في مناسبة عيد السيدة العذراء الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وبالتزامن مع عيد رحيل الأرشيدياكون حبيب جرجس الذي أُحتُفِلَ به أمس.

وبارك قداسته اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث، وقص الشريط الموجود على باب الكنيسة إيذانًا بافتتاحها رسميًّا، ودخل موكب قداسته إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط سعادة وترحيب كبيرين من شعب الكنيسة بقداسته.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاه خمسة من أحبار الكنيسة، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، وكهنة الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسمي السيدة العذراء مريم والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، والمذبح البحري على اسمي القديسين مار مرقس الرسول والأنبا أنطونيوس أب الرهبان، بينما دشن المذبح القبلي على اسمي الشهيد فيلوباتير مرقوريوس( أبو سيفين) والقديس الأنبا كاراس السائح.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

وتوجه قداسة البابا إلى معمودية الكنيسة ودشنها على اسم القديس يوحنا المعمدان، وقع بعدها قداسته والآباء على الوثيقة الخاصة بتدشين الكنيسة.

وأشاد قداسته في كلمته عقب التدشين، بجمال وروعة مبنى الكنيسة من الداخل والخارج، مقدمًا الشكر للراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوي النائب البابوي لمدينة العبور على جهوده التي بذلها في تعمير الكنيسة وفي كنائس مدينة العبور، وكذلك علاقاته الطيبة مع كافة المسؤولين المحليين بالمدينة.

وشكر قداسة البابا باقى كهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، والشعب، وكذلك المسؤولين الذين ساعدوا في إصدار التراخيص الخاصة بالكنيسة، مشيرا إلى أن دور الكنيسة الأساسي هو إعداد المواطن الصالح هنا على الأرض وبعدها في السماء، لافتًا إلى أنه كما أن الكنيسة جميلة يجب أن تكون نفوسنا أيضًا جميلة.

وفي عظة القداس تحدث قداسة البابا عن أربعة بيوت زارتها السيدة العذراء وكانت لزيارتها تأثير فعال في نفوس ساكني تلك البيوت، وهذه البيوت هي:-



1- بيت زكريا: بيت تسبيح وصلاة، حيث سبحت تسبحتها الخالدة فيه.

2- بيت عرس قانا الجليل: بيت فرح وبهجة.

3- بيت يوحنا الحبيب: بيت محبة

4- بيوت مصر: حلت البركة في بيوت المصريين بزيارتها بصحبة السيد المسيح.

ولفت قداسته إلى أن بيوتنا تحتاج إلى أن تمتلئ بتلك التأثيرات المباركة، أي تكون مليئة بالتسبيح والفرح والمحبة والبركة.



قداس تدشين الكنيسة



تسجيل البابا تواضروس وتوثيق الحدث



عظة قداسة البابا



تدشين الكنيسة



تدشين البابا تواضروس الكنيسة بالعبور