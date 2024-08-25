اليوم السابع
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إزالة 232 حالة تعدى بمساحة 26 ألفا و599 متر مبانى و69 فدانا بالشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2024 02:13 م
إزالة 232 حالة تعدى بمساحة 26 ألفا و599 متر مبانى و69 فدانا بالشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتهاء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 155 حالة تعدي بمساحة 26599 متر مباني و77 حالة تعدي بمساحة 69 فدانا و21 قيراطا و17 سهما على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 







الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية




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