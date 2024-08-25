اليوم السابع
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إزالة 58 حالة تعد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:58 ص
إزالة 58 حالة تعد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة تعديات
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة، التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى  مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لازالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 58 حالة تعدي مخالف للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


 







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مراكز البحيرة




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