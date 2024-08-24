هل نوع الأحذية قد يكون سببا في مشاكل الركبة لديك؟

كتب – حسام الشقويرى

عندما يتعلق الأمر بالمفاصل، فإنها تحتاج إلى الدعم المناسب لتؤدي وظيفتها بشكل فعال وتجنب الإصابات، ويأتي هذا النوع من الدعم في الغالب من الأحذية التي ترتديها أثناء المشي أو الجري أو نوع الأحذية التي ترتديها بشكل عام، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

فارتداء الأحذية المناسبة أمر بالغ الأهمية لصحة ركبتك، ويمكن أن يبدأ ألم الركبة فجأة في كثير من الأحيان، إما بعد إصابة أو ممارسة تمارين مكثفة، قد يكون خفيفًا في البداية ويزداد سوءًا بمرور الوقت، في حين أن ارتداء الأحذية المناسبة قد لا يمنع مشاكل الركبة تمامًا، إلا أنه يمكن أن يمنعها من التفاقم.

يمكن للأحذية غير الصحيحة أن تغير خطوتك ووضعية جسمك، مما يتسبب في اختلال محاذاة ركبتيك ووركيك وظهرك سواء كنت تمارس رياضة الركض أو المشي ونتيجة لذلك، تتعرض الأوتار والأربطة والعضلات التي تدعم مفصل الركبة للإجهاد بمرور الوقت.

ومثال على ذلك الأحذية ذات الكعب العالي تضغط على أصابع القدم وأمام القدم، مما يجبرك على اتخاذ خطوات أقصر، مما يعرض سلامة وتر الرضفة وغيره من المفاصل للخطروأنسجة مفصل الركبة تزداد المشكلة سوءًا إذا كنت تعاني بالفعل من هشاشة العظام، وهو شكل نموذجي من أشكال التهاب المفاصل.

تتسبب هذه الحالة في حدوث التهاب وتآكل الغضروف وغير ذلك من التشوهات، و تشير الأبحاث إلى أن ارتداء الأحذية المريحة ذات المقاس المناسب يمكن أن يقلل من آلام الركبة المرتبطة بهشاشة العظام.

ونشرت مجلة Sensors دراسة تناولت تأثير الأحذية المبطنة على الأشخاص المصابين بهشاشة العظام في الركبة وقارنت بين الأشخاص الذين يرتدون أحذية مبطنة وأولئك الذين يرتدون أحذية مماثلة ولكن غير مبطنة لمدة ثلاثة أشهر. أظهرت النتائج أن الأحذية المبطنة قللت بشكل كبير من آلام الركبة وحسنت الوظيفة العامة مقارنة بمجموعة التحكم.

وعندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل سابقة في الركبة، يوصي بأنواع معينة من الأحذية التي تساعد على امتصاص الصدمات وتقليل الضغط على الركبتين. ويوصي بالبحث عن أحذية ذات ميزات مثل النعال المصنوعة من الإسفنج الذكي أو النعل الداخلي المصنوع من الجل أو النعل الأوسط المبطن بالهواء.

وتشجع الأحذية ذات النعل السفلي على اتخاذ خطوة أكثر طبيعية وكفاءة، مما يقلل الضغط على الركبتين؛ تساعد هذه الأحذية على تقليل فرط الاستلقاء على الأرض وتمنح الثبات، وهو ما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الركبة".