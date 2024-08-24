مد فترة التقديم لتنسيق الجامعات المرحلة الثانية بجامعة القناة حتى غد الأحد

الإسماعيلية - صبرى غانم

تواصل جامعة قناة السويس استقبال الطلاب في مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن تمديد فترة التقديم للمرحلة الثانية حتى غد الأحد.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن الجامعة قد استقبلت حتى الآن 545 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلتين الأولى والثانية إلى 782 طالبًا وطالبة.

وبالتفصيل، أظهرت الإحصائيات أن عدد الطلاب المسجلين في شعبة علمي علوم خلال المرحلة الثانية قد بلغ 326 طالبًا وطالبة، مما يرفع العدد الإجمالي للمرحلتين الأولى والثانية إلى 346 طالبًا وطالبة. وفيما يتعلق بشعبة علمي رياضة، فقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الثانية 141 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي المتقدمين في المرحلتين إلى 201 طالب وطالبة. أما في الشعبة الأدبية، فقد سجلت 78 طالبًا وطالبة في المرحلة الثانية، ليصبح العدد الإجمالي للمرحلتين 235 طالبًا وطالبة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تستمر في تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب خلال فترة التقديم.

من جانبه، أكد الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن النظام الإلكتروني يسير بسلاسة ويساعد في تسهيل إجراءات التسجيل.

كما عبرت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، عن حرصها على تقديم الدعم الكامل للطلاب في جميع مراحل التسجيل.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم، مسؤول التنسيق الإلكتروني، أن النظام الإلكتروني يتمتع بكفاءة عالية ويخدم الطلاب بشكل فعال.

بينما أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، مسؤول التنسيق اليدوي، أن جميع المستندات والتجهيزات اللازمة قد تم إعدادها.

وفي ذاك السياق أكد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، على استعداد الجامعة الكامل لاستقبال الطلاب وتلبية احتياجاتهم خلال فترة التقديم.