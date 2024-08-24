محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات بقليوب احتفالاً بالعيد القومى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المشروعات الخدمية الهامة بمدينة قليوب، وذلك احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة الـ156، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي وفي خطوة هامة نحو التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت الجولة، بتفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية سنديون، بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 50%، حيث يتكون المشروع من إجمالي أطوال 59.6 ألف متر طولي، تم تنفيذ 29.1 ألف متر طولي، ومتبقي 30.5 ألف متر طولي، كما يتكون المشروع من إجمالي 2310 مطبق تم تنفيذ 1182 مطبق وجاري تنفيذ 1128 مطبق، كما تم تنفيذ 90% من الأعمال المدنية و20% من الأعمال الكهروميكانيكية، وبالنسبة لخط الطرد الرئيسي تم تنفيذ 6300 متر من إجمالي 6450 مترا بنسبة تنفيذ 90%، وبالنسبة لعدايات خط الطرد تم تنفيذ عدايات خط الطرد (حفر مكشوف - دفع موجه) وجار تنفيذ عداية الدفع النفقي أسفل مصرف إسكندر.

كما تفقد محافظ القليوبية، سير العمل في محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بقرية حلابة، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي نحو 95%، حيث من المتوقع أن تساهم المحطة عند تشغيلها الكامل في معالجة حوالي 10 آلاف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي، وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة في مجال معالجة المياه.

وفي إطار الاهتمام بالشباب والرياضة، افتتح المحافظ مركز شباب صنافير، والذي تم تجهيزه بحمام سباحة وملعب رياضي بتكلفة 6.5 مليون جنيه، كما افتتح مركز شباب مدينة قليوب الجديد، والذي تم تجهيزه بحمام سباحة بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتفقد محافظ القليوبية، حمام السباحة في المركزين على مساحة 1500 م والتي تتضمن "حمام سباحة نصف أولمبي وترفيهي للأطفال"، مؤكدا حرصه واهتمامه على التعاون الكامل والمشترك للنهوض والارتقاء بالقطاع الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجالات القطاع الرياضي وتعظيم الاستفادة منها لتقديم خدمات رياضية أفضل، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية للمنشآت الرياضية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتوفير سبل الرعاية للرياضيين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى جاهدة بالتنسيق مع الوزارة في التوسع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية، وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة المنشآت والخدمات والأنشطة التي تساعد على تنمية وثقل مهارات النشء والشباب، مؤكدا أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في مجال الصرف الصحي، وتوفير فرص للترفيه والرياضة للشباب.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتقديم أفضل جودة في العمل.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه المشروعات الجديدة، مؤكدين أنها ستساهم في تحسين حياتهم المعيشية وتوفير بيئة صحية مناسبة.

جاءت الجولة بحضور كل من سمير عمر رئيس مدينة قليوب، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، والدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.