محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارا بتكليف كل من الآتي أسمائهم:

- محمود أحمد محمود أحمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

- حسام مصطفي محمد أحمد نائب رئيس مدينة الخصوص.

- طلال الحسينى دياب نائب رئيس مدينة قليوب.

- عماد عبد الفتاح محمد نائب رئيس مدينة بنها.

- أيمن ماهر حسن نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ويأتي ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، وأنه يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلي معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية.