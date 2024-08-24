اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

السبت، 24 أغسطس 2024 01:20 م
محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن أيمن عطية محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارا بتكليف كل من الآتي أسمائهم:

- محمود أحمد محمود أحمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
- حسام مصطفي محمد أحمد نائب رئيس مدينة الخصوص.
- طلال الحسينى دياب نائب رئيس مدينة قليوب.
- عماد عبد الفتاح محمد نائب رئيس مدينة بنها.
- أيمن ماهر حسن نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ويأتي ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، وأنه يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلي معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية.

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

حركة تنقلات

مدن القليوبية

نواب رؤساء المدن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة