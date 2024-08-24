محافظ أسيوط يعلن انتهاء أزمة المياه وعودتها للمناطق المتضررة

أسيوط- هيثم البدرى

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ضخ المياه تدريجيا بعد انتهاء أزمة كسر خط الطرد الرئيسي بميدان المجذوب على أن تصل المياه تباعا للمناطق المتضررة.

وكان محافظ أسيوط، قد وجه بتوفير سيارات مياه الشرب وفتح حديقة الفردوس لتوفير المياه للأهالي وتزويد المستشفيات بالمحولات الكهربائية وعربات المياة عند وقوع كسر خط طرد المجذوب.



وتابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، منذ أمس الجمعة، أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة البركة صرف صحي 800 مم بمنطقة ميدان المجذوب بحي غرب، حيث رافقه خلال متابعة الأعمال، المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وأبو العيون إبراهيم رئيس حى غرب، ويسرى عمران مدير إدارة المتابعة، واحمد رشاد مدير الإنقاذ السريع الميدانية، ولفيف من رؤساء المراكز والاحياء، حيث أشرف اللواء دكتور هشام أبوالنصر، على توفير سيارات مياة الشرب بالميادين وفتح حديقة الفردوس لتوفير المياة للأهالي وسكان منطقتي حي شرق وحي غرب، وكذلك تزويد المستشفيات بالمحولات الكهربائية وعربات المياة لتخفيف أثار انقطاع المياة على المواطنين والمستشفيات .

يذكر أن غرفة عمليات المحافظة كانت قد تلقت إخطاراً فجر الخميس، بوجود كسر خط طرد محطة البركة صرف صحي ٨٠٠ مم بمنطقة ميدان المجذوب بمدينة أسيوط وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز إلى موقع البلاغ وباشرت فرق الصيانة أعمالها منذ فجر اليوم مع تواجد طوارئ الغاز والكهرباء وتأمين الشرطة لعمل اللازم بالموقع .

يشار إلى أن محافظ أسيوط، قد وجه بالاستعانة بجميع سيارات كسح المياه من وحدة الانقاذ السريع وحي غرب وشرق وايضا بعض سيارات الكسح من المراكز القريبه لشفط المياه من البدرومات والمخازن.

ووجه التفتيش والمتابعة بالمحافظة بفتح تحقيق في مدى جاهزية سيارات شركة مياه الشرب وعمل حصر لها وتوافر الخراطيم اللازمة لشفط المياه.



السيطرة بالكامل علي أزمة كسر خط الطرد



السيطرة علي أزمة خط الطرد



السيطرة علي أزمة كسر خط الطرد



محافظ أسيوط يتابع أزمة المياه