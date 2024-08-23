محافظ أسيوط يجتمع مع مزارعى ومصدرى الرمان لبحث مطالبهم ومناقشة مشاكلهم

أسيوط -هيثم البدرى

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعا مع بعض مزارعي ومصدري الرمان بالمحافظة لبحث مطالبهم ومناقشة أهم المشكلات التي تواجههم خلال موسم جمع المحصول للعمل على حلها، وتعظيم الاستفادة ورفع كفاءة المحصول والحفاظ على سمعة الرمان المصري في الاسواق الخارجية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام، وأيمن اليماني رئيس البنك الزراعي والدكتور محمود مدير الحجر الزراعي ، ولفيف من مزارعي و مصدري الرمان في أسيوط، لمواجهة وتذليل العقبات التي تواجه مزارعي ومصدري الرمان وتوفير كافة الإمكانيات ومعدات المحافظة.

وناقش الاجتماع مشاكل الزراعة وعمليات التصدير التي تواجه المزارعين ومقترحات الحلول خاصة بإنشاء مصنع للرمان لضمان زيادة الاستفادة من محصول الرمان بالمحافظة

واستمع المحافظ إلى مشاكل المزارعين ومصدريين الرمان لعدم وجود مصنع لمنتجات الرمان، ومطور من وزارة الاستثمار، والتصدير والتسعير العشوائي، ورفع الفئة التسلفية من البنك الزراعي حيث تقدر ٢٩ ألف للفدان علما بأن تكلفة زراعة الفدان تتعدى 60 ألف جنيه وسداد قيمة الحجر الزراعي والرقابة على المبيدات وتحليل السموم.

ووجه المحافظ ،بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص أرض لإنشاء معارض ووكالة وتقسيمها لبيع محصول الرمان بشكل لائق واستكمال الخطوات لإنشاء رابطة لمزارعي ومصدريي الرمان مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إنشاء مصنع الرمان بأسرع وقت ممكن للاستفادة من المحصول الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة ومن أجود أنواع الرمان فى العالم وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا.

ولفت محافظ أسيوط، إلي أهمية الإشراف على الكيماوي والمبيدات المستعملة وحظر الأصناف الرديئة وتحديد ميعاد للاجتماع مع أصحاب شركات المبيدات للوقوف على إيجاد حلول عاجلة لمشاكل المزارعين فضلاً عن تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي موضحاً أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تتصدر المحافظات المنتجة للرمان على مستوى الجمهورية لافتاً على العمل على التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمستثمرين في تطوير وزيادة الإنتاجية الزراعية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة .