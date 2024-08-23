توفير سيارات مياه شرب للأهالي بعد كسر خط طرد المجذوب في أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة البركة صرف صحي 800 مم بمنطقة ميدان المجذوب بحي غرب.

وأشرف اللواء دكتور هشام أبوالنصر، على توفير سيارات مياة الشرب بالميادين وفتح حديقة الفردوس لتوفير المياة للأهالي وسكان منطقتي حي شرق وحي غرب، وكذلك تزويد المستشفيات بالمحولات الكهربائية وعربات المياة لتخفيف أثار انقطاع المياة على المواطنين والمستشفيات.

يذكر أن غرفة عمليات المحافظة كانت قد تلقت إخطاراً فجر اليوم الخميس، بوجود كسر خط طرد محطة البركة صرف صحي ٨٠٠ مم بمنطقة ميدان المجذوب بمدينة أسيوط وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز إلى موقع البلاغ وباشرت فرق الصيانة أعمالها منذ فجر اليوم مع تواجد طوارئ الغاز والكهرباء وتأمين الشرطة لعمل اللازم بالموقع .

وكان محافظ الاقليم قد وجه بالاستعانة بجميع سيارات كسح المياه من وحدة الانقاذ السريع وحي غرب وشرق وايضا بعض سيارات الكسح من المراكز القريبه لشفط المياه من البدرومات والمخازن.

كما وجه التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفتح تحقيق في مدى جاهزية سيارات شركة مياه الشرب وعمل حصر لها وتوافر الخراطيم اللازمة لشفط المياه .

