لمشاكل الأسنان.. تعرف على مضاعفات التهابات اللثة الخطيرة

كتبت مروة محمود الياس

التهابات اللثة مشكلة صحية قد تسبب الكثير من المضاعفات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير موضحا أن مشكلات اللثة كثيرة ومتكررة ولكن التهاباتها تحدث بعض العلامات التي تميزها، منها أن تكون الأسنان متوسعه بعض الشيء ويعاني المريض من آلام عند مضغ الطعام فضلا عن إمكانية نزول الدم من بين الاسنان، قد تتغير مذاق الطعام في فم المريض، كما قد يحدث تغير في شكل اللثة واضح وملحوظ خاصة إذا كانت الالتهابات متكررة.

وأكد تقرير آخر نشر في موقع كليفي لاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن أسباب مشكلات اللثة كثيرة ومختلفة، ولكن قد تكون هناك عادات خاطئة أو أمراض مزمنة تسبب هذه المشكلة مثل التدخين، وعدم الإهتمام بتنظيف الفم أولا بأول، كذلك قد تؤدي بعض الأمراض مثل أمراض السكر وأمراض المناعة ، الإصابة بمرض الضغط المرتفع أو الإصابة ببعض الأعراض المرضية نتيجة انقطاع الطمث لدى السيدات الكبار.

وتابع التقرير، أن هناك الكثير من المضاعفات الخطيرة والنتائج السيئة لإهمال علاج اللثة أولا بأول، ولذا نصح التقرير بضرورة زيارة المختص عند إصابة اللثة بأية مشكلة خاصة تلك التي تتعلق بالالتهابات الحادة في الأسنان واللثه.