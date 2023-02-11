7 نصائح للحفاظ على صحة اللثة والأسنان.. منها التنظيف بالفرشاة والخيط

كتبت فاطمة خليل

فيما يلي 7 طرق للعناية بصحة اللثة 1. نظف أسنانك بالفرشاة نهدف جميعاً إلى أن نحافظ على أسناننا حتى تصبح بصحة جيدة، ويعرف نسيج الفكين العلوي والسفلي الذي يحيط بقاعدة الأسنان ويمكّن السن من الالتصاق بالعظام، باسم اللثة وتحدد صحة لثتك صحة أسنانك على الرغم من كونها ضرورية جدًا، يتم تجاهل اللثة أحيانًا في روتين نظافة الفم، لذا نتعرف في هذا التقرير على كيفية الحفاظ على صحة اللثة، بحسب موقع "Health". هذه هي الخطوة الأولى التي يمكنك اتخاذها للعناية بصحة الفم واللثة. استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو متوسطة الشعيرات ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، وتأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة في الصباح والمساء كل يوم. اضبط عداد الوقت لمدة دقيقتين ضع هذه النصائح في الاعتبار أثناء تنظيف أسنانك:

-لا "تفرك" أسنانك بقوة. ما عليك سوى إمساك الفرشاة كقلم رصاص وفرشاة في دوائر خفيفة وضربات رأسية تمنع وتوقف انحسار اللثة ركز على اللثة أيضًا. لثتك نسيج رقيق يعمل كحاجز ضد البكتيريا.

-أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة ، على طول حافة خط اللثة تمامًا.

-لا تنسى تنظيف لسانك وسقف فمك.

-استبدل الفرشاة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر أو عندما تتآكل الشعيرات.



2. خيط الأسنان مرة في اليوم لا يزال التنظيف بالخيط هو الطريقة الأكثر فاعلية لإزالة الطعام واللويحات السنية من بين أسنانك والتي قد تكون مفقودة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة.

3.تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الصديقة للثة يمكن أن تهيج هذه الأطعمة المتبقية واللويحة السنية اللثة إذا لم يتم إزالتها، لذا تأكد من تنظيفها بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا. يمكن أن يجعل هذا أسنانك تبدو أكثر لمعانًا وإشراقًا. تشجع الأطعمة السكرية والعلكة والمشروبات الغازية على تطور البكتيريا الضارة في الفم والتي يمكن أن تسبب أمراض اللثة. يمكن أن تلتصق البسكويت ورقائق البطاطس والفواكه المجففة بأسنانك، وإذا لم تتم إزالة البقايا على الفور، فقد تضر بصحة فمك.

قد تبقى هذه الجزيئات على الأسنان لساعات لأن غالبية الأفراد لا يغسلون أسنانهم بعد الأكل لذا تناول الأطعمة الصديقة للثة والأسنان:

تعتبر منتجات الألبان والأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم رائعة لأسنانك.

الفواكه الطازجة والحمص والخضروات كلها خيارات صحية عن طريق الفم.

4. شرب الماء إذا كنت تستهلك شيئًا حلوًا، فتأكد من غسل فمك بالماء بعد ذلك. إذا كنت تتناول وجبات حلوة أو شربت مشروبات غازية، فانتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة. اللعاب ضروري للحفاظ على فم صحي ونمو بكتيري متوازن، حيث يتم نقل جزيئات الطعام عبر الفم عن طريق اللعاب، مما يمنعها من أن تعلق بين الأسنان. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل احتمالية نمو البكتيريا في فمك على جزيئات الطعام الموجودة هناك.

5. اعرف ما إذا كنت في خطر الإصابة بأمراض اللثة اشرب 7-8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على الكمية المثالية من اللعاب في فمك، خاصةً عندما تكون عطشانًا أو يبدو فمك جافًا. هناك العديد من عوامل الخطر لأمراض اللثة إذا كان لديك أي من العوامل التالية ، فتأكد من التحدث إلى طبيب أسنانك حول طرق الوقاية من أمراض اللثة: -السكري

-تاريخ عائلي للإصابة بأمراض اللثة

-التغيرات الهرمونية لدى النساء والفتيات

-الأدوية التي تؤدي إلى جفاف الفم

-الأمراض التي تصيب جهاز المناعة مثل السرطان أو الإيدز

-عادات نظافة الفم السيئة 6. تجنب التدخين يجب الامتناع عن التدخين لأن أمراض اللثة وسوء صحة الأسنان مرتبطان به، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، يقال إن التدخين يضر بجهاز المناعة لديك ويجعل محاربة عدوى اللثة أكثر صعوبة.