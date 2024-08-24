للنباتيين.. عناصر غذائية مهمة لا تتجانبها

كتبت فاطمة ياسر

حسب نوعية طعامك.. أولئك الذين يهتمون بكيفية التعامل مع أجسادهم وما يضعونه فيها، يدركون هذا الأمر على أفضل وجه، وفي عالم حيث تظهر العوامل الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها، مهما كانت بسيطة، بشكل متزايد أنها قد يكون لها تأثيرات ضارة محتملة على صحة الإنسان في الأمد البعيد، فلماذا لا تتخذ بضع خطوات إضافية لحماية نفسك عندما يتعلق الأمر بطعامك؟

فإن التحول الجذري في عادات الأكل العالمية هو التحول إلى النظام النباتي، ولسبب وجيه. فوفقًا لتقرير صادر عن جامعة هارفارد الصحية، فإن منع القسوة على الحيوانات إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكري إلى جانب زيادة طول العمر على ما يبدو كانت من بين العوامل المحفزة.

ومن ناحية أخرى، فإن حذف مجموعة أو أكثر من مجموعات الطعام من النظام الغذائي له بالطبع عيوبه الخاصة، إن خطر نقص العناصر الغذائية إذا لم تخطط لوجباتك بعناية يشكل مصدر قلق ملح، وفي هذا الضوء، فإن وجود مضادات المغذيات في الأطعمة التي تستهلكها يمكن أن يشكل في الواقع خطرًا على كيفية امتصاص جسمك للعناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

ما مضادات التغذية؟

من البداية، لا تعتبر مضادات المغذيات إضافة كيميائية إلى أطعمتك، فعبارة عن مركبات نباتية تحدث بشكل طبيعي وتحمي النبات بشكل أساسي من العدوى والإصابة، ومع ذلك، فإن إحدى السمات الرئيسية لمضادات المغذيات هي ميلها إلى تقليل قدرة جسم الإنسان على امتصاص العناصر الغذائية، إذا كنت تؤمن بنظام غذائي قائم على النباتات يتضمن قدرًا كبيرًا من الحبوب والبقوليات، فإن فهم مضادات المغذيات وكيفية تقليلها سيكون مفيدًا لك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت معدتك حساسة، فمن الجدير أن تعرف أن مضادات المغذيات قد يكون من الصعب هضمها، حتى أن لديها القدرة على تغيير وظيفة الأمعاء، وفقًا لتقرير GoodRX Health.

يؤكد تقرير Healthline أن حمض الفيتيك موجود في العديد من البذور والحبوب والبقول ويمكن أن يعيق امتصاص الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم. في حين تؤثر مثبطات البروتياز على الإنزيمات الهضمية، يمكن أن يكون للعفص تأثير عام على عملية الهضم. فخًا كبيرًا لتناول الليكتين المفرط - الموجود في جميع النباتات الغذائية - كأعراض لاضطرابات المناعة الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، يضيف تقرير Medical News Today أن حمض الأوكسالات أو حمض الأوكساليك لديه القدرة على التسبب في حصوات الكلى.

ماذا يمكنك أن تفعل لمنع ذلك؟

في الواقع، هناك الكثير من المواد المضادة للتغذية. فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على هذه المواد المضادة للتغذية أن اتباع بضع خطوات بسيطة قبل تحضير الطعام يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر التي تشكلها هذه المركبات الطبيعية. ولحسن الحظ، فإن النقع والإنبات ممارسة متكاملة بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالكثير من الطهي الهندي. والحقيقة الممتعة هي أن المواد المضادة للتغذية موجودة بالفعل في كثير من الحالات في قشرة المنتج وهي أيضًا قابلة للذوبان في الماء. وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بحصصك المفضلة من البقوليات، فإن نقعها لبضع ساعات أو طوال الليل هو البروتوكول القياسي قبل البدء في الوصفة الفعلية، مما يضمن الاهتمام بالعناصر المضادة للتغذية على الفور.

إن زراعة البراعم بنفسك هي طريقة ممتعة أخرى لمحاربة تناول المواد المضادة للمغذيات. إذا لم تكن البساطة والعائد المجزٍ للغاية من زراعة منتجاتك بنفسك كافيين، فاعلم أن إنبات الفاصوليا والعدس يؤدي في الواقع إلى تدهور المواد المضادة للمغذيات. وينطبق نفس الشيء أيضًا على التخمير المتحكم فيه. أخيرًا، يمكن التخلص من معظم المواد المضادة للمغذيات، باستثناء حمض الفيتيك، عن طريق الغليان - وهذا ينطبق أيضًا على الخضروات الورقية الخضراء.

