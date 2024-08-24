اليوم السابع
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صيانة وإصلاح تسريب طارئ بخط مياه الشرب فى المنصورة

السبت، 24 أغسطس 2024 02:12 م
صيانة وإصلاح تسريب طارئ بخط مياه الشرب فى المنصورة جانب من أعمال الإصلاح
الدقهلية - سارة الباز

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تابع أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم السبت، صيانة، وإصلاح تسريب بخط مياه شرب بقطر 4 بوصة، المتواجد بشارع الأسواق بمحيط مسجد النبراوي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

 

وأشار رئيس الحي، إلى أنه يتم بذل جهود كبيرة لإصلاح المشكلة، لافتا إلى أنه قد تم إجراء الصيانة اللازمة بالتعاون مع المسؤلين، والفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن المتابعة المستمرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 







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